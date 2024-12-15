إصابة 3 شباب في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ببني سويف

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اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

أصيب 3 شباب بإصابات متفرقة مساء اليوم الأحد إثر انقلاب مركبة "توك توك" على الطريق الزراعي "القاهرة – أسيوط" الزراعي بنطاق محافظة بني سويف 

 

وتلقت الأجهزة الأمني بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب "توك توك" أمام قرية "تزمنت الشرقية" التابعة لمركز بني سويف حيث تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ 

 

وبوصول فرق الإسعاف إلى موقع الحادث تبين إصابة كل من: محمد.ع.ع (15 عامًا) بإشتباه كسر في القدم اليسرى، ومصعب.م.ش (17 عامًا) بجرح قطعي في اليد اليسرى، ومحمد.ع.ف (17 عامًا) بإشتباه ما بعد الارتجاج، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. 

 

وتم تحرير محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع اثار الحادث من نهر الطريق لتسيير الحركة ومنع أي تعطل، ويجري حاليًا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.

 

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