إلزامية.. تفاصيل منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

بدأت مصلحة الضرائب المصرية، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، ⁠إلزام الشركات والمنشآت الفردية بالانضمام إلى منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعزز الانضباط الضريبي ويدعم الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك بناءً على جاء قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 والخاص بخضوع كل الشركات والمنشآت الفردية التي لها التزام مرتبات اعتبارًا من 15 ديسمبر 2024 لمنظومة أسس ومعايير أحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والتي تتبع مصلحة الضرائب.

معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ملزمة لكل الشركات والمنشآت الفردي التي لها التزام مرتبات.

ووضعت مصلحة الضرائب، في هذا الإطار، آليات مُبسطة وواضحة لتسجيل الشركات والمنشآت الفردية بالمنظومة الجديدة، ومنها:

1- التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة.

2- تقديم المستندات اللازمة للتسجيل على تلك المنظومة: مستخرج حديث من السجل التجاري (لم يمر عليه أكثر من ثلاث أشهر)، وصورة من بطاقة الرقم القومي للشريك المدير أو لصحاب المنشأة الفردية، وبناءً على ذلك يتم استلام الأكواد اللازمة للتسجيل على المنظومة.

معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

وفقا للقرار تلتزم الشركات والمنشآت الفردية بتقديم بيانات محددة في ملف Excel تتضمن الآتي:

- ⁠الاسم الرباعي لكافة الموظفين أو العاملين بالشركة أو المنشأة الفردية.

- ⁠الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول لكل موظف.

- ⁠تاريخ إلتحاق كل موظف بالتأمينات الاجتماعية.

- ⁠الرقم التأميني لكل موظف.

- ⁠صورة بطاقة الرقم القومي لكل موظف.

- ⁠الرقم التأميني والراتب الإجمالي لكل موظف.

- جميع مفردات مرتب ومستحقات العاملين.

جدير بالذكر أن المنظومة تقوم بمساعدة الممولين بحساب الضريبة المستحقة بطريقة سليمة، فضلًا عن إعداد الاقرارات الربع سنوية والتسوية السنوية تلقائيًا.

ويتم تقديم تلك البيانات بشكل شهري، حيث تحرص المصلحة على توفير كل التسهيلات التي تُسهم في مساعدة الشركات والمنشآت على الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في المواعيد المحددة.

كما تسهم هذه المنظومة في تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية، وتُعزز من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وتقوم مصلحة الضرائب بمراقبة دورية لتلك الإقرارات الشهرية لضمان التزام الجميع بالقواعد الجديدة.

ويمكن للشركات والمنشآت التواصل مع المصلحة في حالة وجود أي استفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية (16395).