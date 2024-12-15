تفاصيل وموعد عرض مسرحية "الباشا" لكريم عبد العزيز ضمن موسم الرياض

الفنان كريم عبد العزيز يشارك في موسم الرياض 2024 بأحدث أعماله المسرحية "الباشا"، التي ستُعرض في الفترة من 25 ديسمبر حتى 1 يناير، حيث تعد هذه المسرحية واحدة من أبرز فعاليات الموسم، وتشهد مشاركة مجموعة مميزة من النجوم، بينهم هنا الزاهد، هيدي كرم، وويزو.

تأتي هذه التجربة المسرحية الجديدة في إطار اهتمام موسم الرياض بتقديم عروض تجمع بين الترفيه والإبداع الفني، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب. "الباشا" تمثل خطوة لافتة في مسيرة كريم عبد العزيز، الذي يحظى بجمهور واسع في الوطن العربي، إذ يقدم دورًا يحمل طابعًا كوميديًا واجتماعيًا يعكس قوة تواجده المسرحي.



وعلى صعيد آخر، أعلن الفنان كريم عبد العزيز عن مشاركته في موسم عيد الأضحى لعام 2025 بفيلمه الجديد "الأرض السوداء"، الذي ينتظره الجمهور بشغف.

وشارك كريم صورة من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة النجوم المشاركين ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، وأحمد غزي، تحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الطابع الدرامي والإثارة، وهو التعاون الجديد بين كريم عبد العزيز وبيتر ميمي بعد نجاحهما السابق في أفلام حققت صدى واسعًا، يعكس المشروع استمرار كريم في تقديم أعمال متنوعة ومميزة تُضاف إلى مسيرته الفنية الحافلة.

والجدير بالذكر أن أحدث الأعمال السينمائية للفنان كريم عبد العزيز كان فيلم "بيت الروبي"، حيث حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه في دور السينما، وحظي بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.