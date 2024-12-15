عاجل ورسميًا.. حمدي فتحي أولى صفقات الأهلي قبل مونديال الأندية 2025

الفجر الرياضي
حمدي فتحي - الوكرة
حمدي فتحي - الوكرة القطري

أعلن النادي الأهلي عن أولى صفقاته في مونديال الأندية 2025 والذي استعان فيها بخدمات حمدي فتحي لاعب الوكرة على سبيل الإعارة.

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وجاءت الصفقة بعد زيارة ودية للشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة والذي وافق على انضمام اللاعب علم سبيل الإعارة.

وخاض حمدي فتحي تجربة الانتقال  إلى نادي الوكرة القطري في 4 يوليو 2023 قادما من النادي الأهلي.

وشارك  صاحب الـ 30 عامًا 37 مباراة بواقع 3233 دقيقة، سجل خلالهم 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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ويمتلك حمدي فتحي 14 بطولة مع النادي الأهلي  وهم: "3 دوري أبطال إفريقيا، 3 كأس مصر، 3 كأس السوبر المصري، 3 دوري مصري، 2 سوبر أفريقي".
 

إدارة الأهلي الوكرة القطري النادى الاهلى حمدي فتحي

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