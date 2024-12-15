عاجل ورسميًا.. حمدي فتحي أولى صفقات الأهلي قبل مونديال الأندية 2025

أعلن النادي الأهلي عن أولى صفقاته في مونديال الأندية 2025 والذي استعان فيها بخدمات حمدي فتحي لاعب الوكرة على سبيل الإعارة.

الأهلي يضم حمدي فتحي بنظام الإعارة

وجاءت الصفقة بعد زيارة ودية للشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة والذي وافق على انضمام اللاعب علم سبيل الإعارة.

وخاض حمدي فتحي تجربة الانتقال إلى نادي الوكرة القطري في 4 يوليو 2023 قادما من النادي الأهلي.

#الوكرة يوافق على إعارة حمدي فتحي إلى الأهلي المصري خلال فترة كأس العالم للأندية شهر يونيو 2025 🗒️ pic.twitter.com/PG8YVwf5gM — نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) December 15، 2024

وشارك صاحب الـ 30 عامًا 37 مباراة بواقع 3233 دقيقة، سجل خلالهم 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويمتلك حمدي فتحي 14 بطولة مع النادي الأهلي وهم: "3 دوري أبطال إفريقيا، 3 كأس مصر، 3 كأس السوبر المصري، 3 دوري مصري، 2 سوبر أفريقي".

