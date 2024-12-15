بركلات الترجيح.. سيلتك يفوز على رينجرز ويتوج بكأس الرابطة



فاز سيلتيك بلقب كأس رابطة الأندية الإسكتلندية، بعدما تفوق 5-4 على رينجرز بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 على ملعب هامبدن بارك، اليوم الأحد.

لم تشهد الأشوط الإضافية أي أهداف، ليتم اللجوء لركلات الترجيح، التي تمكن خلالها كاسبر شمايكل حارس سيلتيك من التصدي لركلة رضوان يلماز قبل أن ينجح دايزين مايدا في تسجيل ركلته لينتزع الفوز لفريقه.

وتأخرت انطلاقة المباراة لفترة وجيزة بسبب إلقاء ألعاب نارية في الملعب، كما وردت تقارير عن وقوع اشتباكات بين الجماهير في وسط جلاسجو في وقت سابق من اليوم.



ومنح نديم بايرامي التقدم لرينجرز بعد أربع دقائق من البداية، بعدما تابع كرة مرتدة وسددها في الشباك.

وسيطر سيلتك في الشوط الثاني، وتعادل جريج تيلور من تسديدة أبدلت اتجاهها لتخدع الحارس جاك بوتلاند في الدقيقة 56، قبل أن يتقدم متصدر الدوري الإسكتلندي بعد ساعة من اللعب بتسديدة مايدا من مدى قريب، لكن محمد ديوماندي تعادل لرينجرز بتسديدة أبدلت اتجاهها أيضًا في الدقيقة 75، قبل أن يظن نيكولاس كون أنه انتزع الفوز لسيلتيك بعدما سجل بضربة رأس في الدقيقة 87.

إلا أن دانيلو نجح في التعادل مجددًا لرينجرز بعد نحو 20 ثانية من ركلة استئناف المباراة، ليفرض أشواطًا إضافية.