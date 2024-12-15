"الحريفة 2" يواصل تصدر المركز الأول في شباك التذاكر

الفجر الفني
بوابة الفجر

نجاح هائل يلاحق أسرة فيلم “الحريفة”، فبعد نجاح الجزء الأول وعرض الجزء الثاني بعنوان "الريمونتادا"، حقق العمل إيرادات ضخمة خلال عرضه.

وحقق فيلم "الحريفة 2" إيرادات أمس 3 ملايين و774 ألف جنيه ليحصد إجمالي إيرادات تخطت 60 مليون جنيه حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

تفاصيل أحداث الحريفة 2

 

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

أبطال الحريفة 2

 

الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

أحداث الحريفة 2 الإثارة والتشويق الجزء الثاني من فيلم الحريفة الموزع السينمائي محمود الدفراوي خالد الذهبي ريمونتادا فيلم الحريفة 2 عبد الرحمن محمد محمود الدفراوى نور النبوي الريمونتادا

مواد متعلقة

بعد نجاح الجزء الثاني من فيلم "الحريفة ".. نور النبوي يوجه رسالة للجمهور
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن الشوط الثاني.. شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

عاجل.. أول تعليق من حمدي فتحي بعد عودته إلى الأهلي

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

عاجل.. مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز