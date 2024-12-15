بيلاروس تجلي جميع دبلوماسييها من سوريا

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علم بيلاروس - أرشيفية
علم بيلاروس - أرشيفية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز خلال تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن جميع الدبلوماسيين البيلاروس عادوا من سوريا إلى العاصمة مينسك.
وأضاف غلاز أن السفير البيلاروسي لدى دمشق يوري سلوكا، بقي هناك لبعض الوقت لإجراء بعض المشاورات، مشيرا إلى أنه من المقرر بعد ذلك إجراء تقييم للوضع في سوريا.

ولفت المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، إلى أن بلاده أقامت قنصلية مؤقتة للسفارة البيلاروسية في سوريا، بالعاصمة اللبنانية بيروت، لمواصلة الأنشطة القنصلية وتقديم المساعدة الممكنة للمواطنين البيلاروس.

وأعرب غلاز عن امتنان وزارة الخارجية البيلاروسية لجميع الزملاء الروس الذين ضمنوا وصول الدبلوماسيين البيلاروسيين إلى وطنهم بأمان.

في وقت سابق، أعلنت إدارة مركز العمليات والأزمات بوزارة الخارجية الروسية، إجلاء جزء من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية في دمشق، إلى جانب عدد من دبلوماسيي بيلاروس وأبخازيا وكوريا الشمالية.

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