سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك الحكومية والخاصة

حقق سعر الدولار اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 أمام الجنيه المصري استقرارًا في ختام التعاملات اليومية، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

كما حافظ على مستوياته الحالية في معظم البنوك العاملة في مصر كما يواصل الدولار الأمريكي تداولاته عند مستويات قريبة من الـ 50 جنيهًا، وفقًا لآخر التحديثات في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم الاحد في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

بنك مصر: تداول سعر الدولار في بنك مصر عند 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوك المصرية

1. بنك قناة السويس

سعر الشراء: 49.96 جنيه

49.96 جنيه سعر البيع: 50.06 جنيه

2. بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 49.93 جنيه

49.93 جنيه سعر البيع: 50.03 جنيه

3. البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 49.93 جنيه

49.93 جنيه سعر البيع: 50.03 جنيه

4. بنك مصر

سعر الشراء: 49.93 جنيه

49.93 جنيه سعر البيع: 50.03 جنيه

متوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي : سجل 49.52 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. اليورو : سجل 52.24 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الجنيه الإسترليني : سجل 62.71 جنيه للشراء و 62.91 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الين الياباني (100 ين): سجل 32.62 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.

متوسط أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري:

الريال السعودي : سجل 13.18 جنيه للشراء و 13.22 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الدينار الكويتي : سجل 161.01 جنيه للشراء و 161.56 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الدرهم الإماراتي: سجل 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

تفاصيل سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري