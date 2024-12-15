مدرب مانشستر يونايتد يكشف سبب غياب الثنائي عن مواجهة السيتي ويتغنى بـ أماد تراوري

أعرب البرتغالي روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد، عن سعادته البالغة بعد الفوز على نظيره المان سيتي، في إطار منافسات البريميرليج، لموسم 2024-2025.

وحقق المان يونايتد فوزا قاتلا على نظيره السيتيزنز بهدفين لهدف، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب الاتحاد، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أموريم: كنا بحاجة إلى هذا الفوز وكان مهمًا بالنسبة لنا ولمشجعينا

وتحدث البرتغالي أموريم عقب نهاية مباراة فريقه أمام السيتي، قائلًا "أنا سعيد بفوز اليوم، لقد كان أمرًا لا يصدق، أعتقد أننا نستحق ذلك، لقد كانت مباراة صعبة للغاية، لكننا نؤمن بها حتى النهاية، نجحنا في التسجيل، وكنا بحاجة إلى هذا الفوز، وكان مهمًا بالنسبة لنا ولمشجعينا".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد "ثلاث نقاط، لدينا الكثير لنفعله، ولكن الكثير من أجل جماهيرنا، لكنني أرى نفس المباراة حتى الدقيقة 85، ربما كانت محادثتنا مختلفة تمامًا دون الأهداف، لكن الأداء كان هو نفسه".

وأكمل حديثه "إنه أمر مهم حقًا، لكن عندما انتهت هذه المباراة، تذكرت ما حدث قبل أسبوع واحد في العاصفة، كنا متأخرين 3-1 على أرضنا أمام نوتنجهام، واحتفظ بهذا الشعور في هذه الأيام حتى لا أتأثر، كنا بحاجة إلى النقاط الثلاث كثيرًا ".

وعن غياب الثنائي ماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو عن مواجهة اليوم أمام السيتي، أجاب أموريم "لا يوجد شيء خاص، أنهيت مباراة، وابدأ أسبوعًا جديدًا، أسبوع جديد، حياة جديدة، إذا تدربوا جيدًا فسوف يتنافسون على مكان في الفريق، إنهم يلعبون لأنهم موهوبون، ونحن بحاجة إلى راشفورد وجارناتشو".

وأكمل حديثه، "في الأسبوع المقبل، إذا تدربوا بشكل جيد مثل الآخرين، الأمر نفسه بالنسبة للجميع، سوف يلعبون أو يجلسون على مقاعد البدلاء، لم يكن هذا أمرًا تأديبيًا، علينا تحسين المعايير داخل وخارج الملعب".

وتغني البرتغالي أموريم بلاعبه الإيفواري أماد تراوري، قائلًا "يمكنه اللعب في مراكز مختلفة، وهو متواضع للغاية، يجب أن نكون حذرين للغاية مع أماد لأنه في بعض الأحيان في نادينا نضع اللاعبين الشباب في مكان خاص، دعونا نبقى هادئين مع تراوري، قام إيريك تين هاج ورود فان نيستلروي بعمل رائع معه، ونحن نواصل ذلك، مهم حقًا".