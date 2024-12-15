سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد

بلغ سعر الريال السعودي ختام تعاملات اليوم الأحد ١٥ ديسمبر 2024 استقرار،وجاء هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار للريال السعودي، رغم بدء موسم رحلات العمرة وبعد ارتفاع مفاجئ شهده يوم الخميس الماضي بزيادة قدرها 5 قروش في أسعار البيع داخل العديد من البنوك، باستثناء بنك القاهرة الذي لم يسجل أي تحرك جديد.

سعر الريال اليوم ختام التعاملات

بنك مصر:

سعر الشراء: 13.24 جنيه.

سعر البيع: 13.29 جنيه.

البنك الأهلي:

سعر الشراء: 13.27 جنيه.

سعر البيع: 13.30 جنيه.

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 13.22 جنيه.

سعر البيع: 13.25 جنيه.

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 13.26 جنيه.

سعر البيع: 13.30 جنيه.

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 13.19 جنيه.

سعر البيع: 13.25 جنيه.

أسعار الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوك المصرية

1. بنك قناة السويس

سعر الشراء: 49.96 جنيه

49.96 جنيه سعر البيع: 50.06 جنيه

2. بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 49.93 جنيه

49.93 جنيه سعر البيع: 50.03 جنيه

3. البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 49.93 جنيه

49.93 جنيه سعر البيع: 50.03 جنيه

4. بنك مصر

سعر الشراء: 49.93 جنيه

49.93 جنيه سعر البيع: 50.03 جنيه

متوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي : سجل 49.52 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. اليورو : سجل 52.24 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الجنيه الإسترليني : سجل 62.71 جنيه للشراء و 62.91 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الين الياباني (100 ين): سجل 32.62 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.

متوسط أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري: