إصابة محامي على يد موكله داخل إحدى المحاكم بالقليوبية

تعرض محامي داخل إحدى محاكم القليوبية، إصابة بالغة، بعدما اعتدى عليه أحد موكليه بسلاح أبيض "كتر"، برفقة شخص آخر، وتسبب في قطع أذن المحامي، وذلك بسبب خلاف على الأتعاب.

البداية عندما أقدم مواطن على التعدي على محامي داخل محكمة، بمحافظة القليوبية، والذى جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتباشر نيابة الخانكة التحقيق مع المتهم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها للقبض على المتهم الآخر.

وكشفت التحريات أن المتهم موكل لدى المحامي المجني عليه، وألقي القبض عليه من قبل رجال الأمن المختصين بتأمين المحكمة وبرر فعلته بأن المحامي أخذ منه أموالًا نظير إجراءات قضائية إلا أنه لم يفعل شيئًا.

وتبين أن المتهم الآخر في الواقعة لاذ بالفرار، وجرى نقل المحامي بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.