عاجل.. أول تعليق من حمدي فتحي بعد عودته إلى الأهلي

نشر اللاعب الدولي حمدي فتحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي منشور يخص عودته لصفوف النادي الأهلي بعد رحيله منذ عام إلى صفوف الوكرة القطري.

أول تعليق من حمدي فتحي بعد عودته إلى الأهلي

وكتب حمدي فتحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وارفق صورة له بتشيرت الأهلي: "راجعين يا أهلي من تاني".

وكان الإعلامي الرياضي الكبير أحمد شوبير قد أعلن عبر حسابه الرسمي منذ قليل عن عودة حمدي فتحي لصفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة عام.

ويذكر أن اللاعب الدولي حمدي فتحي رحل عن صفوف النادي الأهلي منذ يوليو 2023 لتجربة الاحتراف إلى نادي الوكرة القطري.