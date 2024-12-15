الهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات توقّعان مذكرة تعاون

أبرمت كلٌ من الهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات؛ مذكرة تعاون تهدف إلى توحيد الرؤى والخبرات والجهود، وتبادل المعلومات، وإطلاق البرامج والمبادرات المشتركة، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للسيّاح، وتسويق ودعم الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والترويج لها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وتم توقيع مذكرة التعاون اليوم، خلال القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية بالهيئة السعودية للسياحة عبدالله بن إبراهيم الحقباني، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المهندس حاتم الكاهلي.

وتتضمن هذه المذكرة؛ التعاون من أجل الترويج لفعاليات الأعمال ومراكز ومرافق قطاع المعارض والمؤتمرات في منصة "روح السعودية"، والعمل معًا على تطوير وإثراء تجربة الزائر في قطاع السياحة والفعاليات، إضافة لتسويق المنتجات السياحية بالمعارض المحلية والدولية ذات الصلة بالسياحة.

وعدّ الحقباني مذكرة التعاون نقطة انطلاق لشراكة إستراتيجية لتحقيق المستهدفات المشتركة، المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، التي نسعى من خلالها للتعاون والتكامل في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، والتنسيق من أجل إقامة المعارض في الوجهات السياحية، إضافة لتحسين تجربة الزائر، والترويج للمنتجات السياحية بالمعارض والفعاليات، والترويج للمعارض في منصات "روح السعودية".