عمرو أديب عن نبيل الحلفاوي:" نموذج يدرس من الموهبة والكرامة"

نعي الإعلامي عمرو أديب الفنان الراحل نبيل الحلفاوي وذلك من خلال برنامجه الحكاية المذاع عبر شاشة mbc مصر، وقال:" فقدنا اليوم فنان وإنسان صاحب كرامه ونموذج يدرس من الثقافة والموهبة والكرامة، فنان صاحب رأي وعاشق لبلده سواء في مواقفه السياسية أو الأعمال التي قدمها ".

وأضاف:" نعني أنفسنا وبلدنا بقفدانا الئليم للفنان الذي كنت تنظر له فقط تشعر بالراحة والقبول، عاش في هدوء ورحل في هدوء، ولا نملك له سواء الدعاء بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان "

وفي سياق آخر توفي منذ ساعات الفنان نبيل الحلفاوي بعد تعرضه لأزمة صحية الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى، وكان يحتجز داخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية ودخل على أثرها في غيبوبة، ليفارق الحياة عن عمرا يناهز الـ 77 عامًا.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.