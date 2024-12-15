تشيلسي يواصل انتصاراته ويتخطى عقبة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فوزًا مهمًا أمام نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تمكن مارك كوكورييا من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 43، بعد عرضية من نونو مادويكي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كوكورييا برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنعت العارضة هدف التعادل لصالح برينتفورد في الدقيقة 76، بعد تسديدة من فابيو كارفاليو من على حدود منطقة الـ6 ياردات.

ونجح نيكولاس جاكسون في تسجيل الهدف الثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 80، بعد تمريرة من إنزو فيرنانديز إلى جاكسون الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص بريان مبيومو الفارق لصالح برينتفورد في الدقيقة 90، بعد تمريرة رائعة من شايد، جعلت زميله مبيومو في حالة انفراد ثم سدد الأخير تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

وتحصل مارك كوكورييا لاعب تشيلسي على بطاقة حمراء ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 9+90.

ترتيب فريقي تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يحتل البلوز وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل برينتفورد المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة سبعة مواجهات.