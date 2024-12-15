الشرطة الأمريكية: مقتل شخصين وإصابة 3 في إطلاق نار بحفل في هيوستن

قالت الشرطة الأمريكية يوم الأحد إن مراهقين قتلا وأصيب ثلاثة أشخاص من بينهم صبي (13 عاما)، في إطلاق نار في حفل في هيوستن بولاية تكساس جنوب غرب الولايات المتحدة.

وقال مساعد قائد الشرطة لويس مينينديز سييرا في مؤتمر صحفي، إن عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى موقع إطلاق النار في وقت متأخر من ليلة السبت، وجدوا مشهدا متوترا للغاية ومجموعة كبيرة من الأشخاص تركض خارج مكان الحفل.

وأضاف لويس مينينديز سييرا أن الشرطة ليس لديها أي معلومات حتى الآن عن المشتبه به وطلب من الذين كانوا في الحفل الاتصال بالشرطة لإبلاغها بأي معلومات.

وصرح مساعد قائد الشرطة بأن شابا (16 عاما) لقي حتفه في مكان الحادث وتوفيت فتاة (16 عاما) في وقت لاحق في المستشفى.

وأشار لويس مينينديز سييرا إلى أن الصبي المصاب (13 عاما) في حالة حرجة.