قانوني: استعارة الأهلي لحمدي فتحي من الوكرة ثم عودته مرة أخرى صحيح

كشف محمد بيومي خبير اللوائح موقف حمدي فتحي من العودة مرة أخرى إلى نادي الوكرة القطري بعد إعلان الأهلي استعارته للمشاركة في بطولة كأس العالم.

قانوني يوضح موقف حمدي فتحي

وقال بيومي في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: اللوائح الدولية تقول ان يجوز ان يسجل اللاعب في الموسم الواحد في ثلاث اندية ولا يمارس كرة القدم في ناديين فقط.

وأضاف: وبتطبيق اللائحة على حمدي فتحي نجد ان كأس العالم للأندية في شهر يونيو ٢٠٢٥ والنادي الاهلي هيستعير اللاعب من الوكرة وسيقوم بتسجيله والبطولة ستنتهي في شهر ٧

وواصل: إذا كانت فترة القيد مفتوحة في هذه الفترة بالدوري القطري يحق للاعب العودة والمشاركة مع الوكرة بشكل طبيعي.

وتابع: الإجراء قانوني ويحق للاعب العودة لفريق الوكرة القطري ولكن لن يحق له اللعب في فريق ثالث، لذلك لا بد من استكماله الموسم مع الوكرة.

وأكمل: بالنسبة لمحمود حسن تريزيجيه من الوارد ان يتم استعارته من ناديه التركي، إلى الأهلي، لأن مع بداية كأس العالم سيكون موسم جديد.

