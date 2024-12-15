"إثراء" يعلن الأعمال الفنية الفائزة بجائزة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، اليوم عن الأعمال الفائزة بجائزة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (RSIFF) في دورته الرابعة، الذي اختتم فعالياته أمس في مدينة جدة التاريخية، حيث فاز فيلم "حد" للمخرج جمال كتبي، بجائزة المهرجان ضمن قائمة الأفلام القصيرة.

وأوضح مركز "إثراء" أن جائزة المهرجان تعمل على دعم وتمويل إنتاج الأفلام، وتطوير المواهب المحلية وإنتاج محتوى سينمائي أصيل، مبينًا أنه أنتج في عام 2018، 37 فيلمًا عُرضت في أكثر من 100 مهرجان سينمائي حول العالم.

وأكد المركز أهمية دعم نمو صناعة الأفلام بالمملكة، من خلال خلق فرص للمواهب السعودية لرواية قصصهم وإبرازها لتصل إلى الجماهير المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن المركز شارك هذا العام في المهرجان بفيلم "ميرا، ميرا، ميرا" للمخرج خالد زيدان وأنتجه بكر الدحيم في مسابقة الأفلام القصيرة.

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أسهم في دعم وتطوير مشاريع وأفكار سينمائية حيث أنتج في عام 2016 فيلمًا بعنوان "وسطي" للمخرج علي الكلثمي، وفيلم "هل ستذهب سيمة إلى الجحيم" للمخرج مشعل الجاسر