هشام حنفي: الاستهتار والمجاملات سبب خسارة الأهلي أمام باتشوكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن خسارة الفريق ضد باتشوكا في بطولة إنتركونتيننتال.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "الاستهتار  والمجاملات سبب خسارة الأهلي في مباراة باتشوكا".

وأضاف: "حزين لخسارة الأهلي أمام باتشوكا والمباراة كانت في المتناول، ولم تعجبني تصريحات كولر بعد الخسارة".

وأكمل: "الأهلي أهدر فوز تاريخي أمام باتشوكا، والتأهل لمواجهة فريق ريال مدريد في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، ومن حق جمهور الأهلي يغضب".

واختتم حديثه قائلًا: "عمر كمال عبد الواحد سدد أسوء ركلة ترجيح أمام باتشوكا".

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