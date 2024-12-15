إجراء قرعة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس بجدة

أجريت مساء أمس مراسم قرعة بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس في نسختها الثانية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للتنس، ورابطة محترفي التنس، وبإشراف وزارة الرياضة، وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك خلال الفترة من 18-22 ديسمبر الجاري، بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأسفرت القرعة عن مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى (الزرقاء) كلًا من: الفرنسي أرثر فيلس، والتشيكي جاكوب مينشيك، والأمريكي ليرنر تين والبرازيلي جواو فونسيكا، فيما جاء كل من الأمريكي أليكس ميك يلسن والصيني شانغ جونشينغ والفرنسي لوكا فان أش، والأمريكي نيشيش با سافاريدي في المجموعة الثانية (الحمراء).

وستلعب المواجهات في دور المجموعات بنظام الدوري حيث يلعب كل لاعب ثلاث مواجهات ضد بقية اللاعبين في المجموعة، وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة ليواجه بعد ذلك متصدر المجموعة (الزرقاء) وصيف المجموعة (الحمراء) في المباراة الأولى للدور نصف النهائي، ويلعب متصدر المجموعة (الحمراء) ضد وصيف المجموعة الزرقاء) في المباراة الثانية، وسيحجز الفائزان بتلك المباريات مقعدهما في النهائي الكبير يوم الأحد المقبل.

وفي نسخة هذا العام ووسط أجوائها التنافسية التي تجمع بين أفضل اللاعبين في العالم، ستلعب المباريات بنظام مطوّر من خمس مجموعات، مع تحديد الفائز في كل مجموعة بأربعة أشواط بدلًا من الستة التقليدية، وفي حال التعادل بنيتجة 3-3، سيتم اللجوء إلى كسر التعادل، ولتسريع وتيرة المباريات، تم تقليص الوقت بين النقاط إلى 15 ثانية بدلًا من 25 ثانية، في حال كانت النقاط السابقة تتكون من ثلاث ضربات أو أقل، كما سيتمكن الجمهور من التحرك بحرية داخل الإستاد أثناء اللعب، باستثناء المناطق المحددة.

يُذكر أن النسخة الثانية من الحدث تشهد زيادة قياسية في إجمالي جوائز البطولة لتصل إلى 2.05 مليون دولار، وبجانب الجائزة المالية، سيضيف الفائز اسمه إلى قائمة الأبطال المرموقة التي تضم الإيطالي يانيك سينر اللاعب المصنف أول عالميًا، والإسباني كارلوس ألكاراز بطل 4 بطولات كبرى واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الحاصل على 11 لقبًا في بطولات رابطة محترفي التنس