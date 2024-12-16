صلاح عبد الله يودع نبيل الحلفاوي بهذه الطريقة

نعى الفنان صلاح عبد الله وفاة الفنان نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب صلاح عبد الله:' الحمدلله إرتحت ياحبيبي…بس أنا تعبت قوي من ساعة ما دخلت المستشفى يابلبل وأنا حالتي حالة مع السلامة في رعاية الله يانبيل يا اصيل ياجميل يا محترم أرجوكم أرجوكم الفاتحة والدعاء للغالي قوي نبيل الحلفاوي #نبيل_الحلفاوي"

ورحل عن عالمنا صباح اليوم النجم نبيل الحلفاوي، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 77 عاما؛ إذ دخل المستشفى يوم الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالته الصحية.

وكان أول الحاضرين الفنان أكرم حسني وسامي مغاوري، لتقديم واجب العزاء ومساندة أسرة الراحل نبيل الحلفاوي.