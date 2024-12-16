مديرية الزراعة بالإسكندرية تنظم قافلة توعوية بمبادرة بداية للتنمية البشرية

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بوابة الفجر

نظمت مديرية الزراعة بالإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للإرشاد الزراعي مجلس الإعلام الريفي، الأحد، قافلة إعلامية توعوية بعنوان “حرق المخلفات الزراعية وتأثيرها على البيئة تدوير المخلفات والحمى القلاعية، بجمعية المعمورة الزراعية في الإسكندرية.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية للتنمية البشرية التي تهدف إلى تنمية الإنسان المصري ورفع قدراته على جميع المستويات الثقافية والصحية والاجتماعية.

وجاء ذلك  بحضور عدد كبير من مزارعي المنطقة تحت رعاية الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية والدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي وبتوجيهات المهندسة تريزه سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي والدكتورة دعاء خميس محمد مدير إدارة شئون الإرشاد.

 

 وقاد القافلة الدكتور إيهاب أحمد محمد أخصائي إعلام وتدريب بجهاز شئون البيئة متحدثًا عن كيفية الحد من المخلفات إعادة تدويرها والاستفادة منها وأهمية التعامل مع المخلفات البلاستيكية.


وناقشت الدكتورة علا البيطار من إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري خطورة الحمى القلاعية وأهمية التحصين الدوري والجماعي عبر الحملات القومية بالإضافة إلى أهمية التلقيح الاصطناعي للوقاية من الأمراض.


وشارك في إعداد وتنظيم القافلة الدكتور ياسر علواني والدكتورة مها علي مساعدا أمين سر مجلس الإعلام الريفي وشهد اليوم تعاون بين  الحاج رفعت سعد الله رئيس جمعية المعمورة والمهندس سامي محمود قاسم مستشار الجمعية.


واختتمت القافلة بجلسة نقاشية للاستماع إلى استفسارات الحضور والإجابة عليها حيث أشاد الجميع بأهمية الندوة وفاعليتها في رفع الوعي البيئي والصحي لدى المزارعين.

وتأتي هذه الجهود استمرارا لأنشطة مديرية الزراعة بالإسكندرية في إطار الحرص على تعزيز الوعي المجتمعي والتنمية المستدامة للإنسان المصري

 

اختتمت أحمد خالد حسن استفسارات استفادة إدارة ادرة اسكندرية الاصطناعي البلاستيكية الثقافية التلقيح الاصطناعي الحمي القلاعية الحملات القومية الفريق أحمد خالد القا الطب البيطري الطب البيطر المستدامة المصر المخلفات الزراعية بتوجيهات بالإسكندرية بلاستيكية تنمية الإنسان هود تنمية البشر حرق المخلفات حرق المخلفات الزراعية خطورة قافلة توعوية في الإسكندرية مديرية الطب البيطري

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