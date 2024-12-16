ميلان يسقط في فخ التعادل أمام جنوى في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين إيه سي ميلان وجنوى، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

ملخص مواجهة ميلان وجنوى في الكالتشيو

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وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مواجهة الميلان وجنوى، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا معقل الروسونيري، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة الكالتشيو.

بدأ الميلان المباراة، ضاغطًا على دفاعات جنوى، من أجل إحراز أولى الأهداف، وفي الدقيقة 16، كاد الهولندي راينديرز أن يسجل الهدف الأول للروسونيري، من تسديدة قوية اصطدمت في مدافعي جنوى.

وفي الدقيقة 22 أضاع المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام هدفا محققا، بعد عرضية مميزة من لياو داخل منطقة الجزاء سددها أبراهام بجانب مرمى جنوى.

وتألق حارس مرمى جنوى، وتصدي لرأسية إميرسون مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 47.

ومع الدقيقة 75، أضاع ألفارو موراتا فرصة تسجيل الهدف الأول، بعد أن انفرد بحارس مرمى جنوى وسدد الكرة بقوة لتصطدم بالعارضة.

ولم يشكل الفريق الضيف أي خطورة تذكر على مرمى الفرنسي ماينان حارس مرمى الروسونيري، طوال أحداث اللقاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد إيه سي ميلان إلى النقطة 28 في المركز الثامن، بينما يأتي جنوى في المركز الثالث عشر، برصيد 16 نقطة.

ويستعد الروسونيري لخوض مواجهة هيلاس فيرونا، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من الكالتشيو.

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