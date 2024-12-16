محمد الشناوي يعتذر لجماهير الأهلي في أول تعليق بعد هزيمة باتشيكو.. ويكشف سبب مقولة "أنا ماشي"

كشف محمد الشناوي قائد النادي الأهلي، وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ومنتخب مصر، حقيقة وجود خلافات بينه وبين جماهير الأحمر، وتعليقه على مقوله أنا ماشي.

محمد الشناوي يعتذر لجماهير الأهلي

وقال محمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "ما تردد عن وجود خناقة مع جماهير الأهلي غير حقيقي".

وتابع: "الجماهير هي صاحبة الفضل عليا وعلي كل اللاعبين، أنا بحب الأهلي وجماهيره واعتذر عن الخسارة أمام باتشوكا وكان لدينا حلم كبير للوصول للمباراة النهائية ومش مصدقين".

وأردف: "حاولت تهدئة الجماهير أمس عقب المباراة وحقهم أنهم يكونوا زعلانين من نتيجة المباراة، والفيديو الذي انتشر أمس عقب مباراة باتشوكا مع الجماهير ( مقطوع)".

وأضاف: "طالبت اللاعبين بعدم الرد على الجماهير وبالفعل أخذت اللاعبين لغرف الملابس وطبيب الفريق قال لي أمشي وبالفعل خدت اللاعبين ومشيت".

وأوضح: "أنا قولت كلمة ( همشي) بعد تطاول أحد الجماهير.. همشي مش من النادي ولكن أمشي معناها الذهاب إلي غرف الملابس فقط".

وواصل: "كنت كل اللي بقوله للجماهير حقكم عليا وعلي راسي ولكن قلت كلمة ( همشي ) لأحد الجماهير الذي تطاول عليا بلفظ خارج والذي أقصده فقط هو الدخول لغرف الملابس".

واختتم: "أنا من أكثر الناس احتراما لجماهير الأهلي وعمري ما أهدد الجماهير وأقول همشي، عندما حصلت علي أفضل لاعب في إفريقيا قمت بتأجيل احتفالي ثلاث أشهر بسبب خسارتنا وقتها لبطولة، احتراما وتقديرا لهم ".