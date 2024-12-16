محمد صلاح: جمهور الأهلي سيحاسب كولر على الخسارة أمام باتشوكا
تحدث محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق عن خسارة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في بطولة إنتركونتيننتال بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.
وقال صلاح في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: كولر يتبع أسلوب العند مع رضا سليم والأهلي كان يستطيع الفوز على باتشوكا بخماسية نظيفة
وأضاف: باب خسارة الأهلى أمام باتشوكا لن يغلق آلان، لذلك يجب أن يراجع كولر حساباته فى معاملاته مع اللاعبين.
وتابع: الجمهور سيحاسب كولر على خسارة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي والأمر لن يمر بسهولة.