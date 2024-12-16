هشام حنفي: الزمالك يستحق الفوز أمام المصري.. وتوقيت تولى جروس تدريب الفريق جيد
تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز الزمالك أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.
وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "الزمالك كان لديه رغبة كبيرة في الفوز على المصري البورسعيدي منذ بداية المواجهة، وفرض شخصيته على المواجهة".
وأضاف: "الزمالك مطالب بالتجديد لزيزو، لأنه أهم لاعب في الفريق ومن وجهة نظري توقيت تولى جروس للفريق الأبيض جيد".
واختتم حديثه قائلًا: "سيف الدين الجزيري مهاجم قوي، وأنا معجب للغاية بطريقة لعبه".