مدرب كوت ديفوار: سبب وحيد منع كولر من الفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا هذا العام

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث إيميرس فاييه مدرب منتخب كوت ديفوار، عن تواجده في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2024.

وقال فاييه فب تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "سعيد بترشيحي لهذه الجائزة أنه أمر عظيم بالنسبة لي التنافس مع مدربين كبار وأتمنى الفوز بها".

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وتابع: "لقد كان تحديا صعبا بالنسبة لي هذا العام ولكنه انتهى بتحقيق إنجاز كأس أمم إفريقيا 2024 مع المنتخب، وهذا كان نتيجة العمل الجاد الذي قمنا به".

وأضاف: "أتمنى بالطبع أن أفوز بجائزة أفضل مدرب في القارة هذا العام، ولكن المنافسة ستكون صعبة بالطبع".

وأتم: "كولر مدرب كبير وحقق إنجازات عديدة مع الأهلي لا يمكن إنكارها، ولكن لسوء حظه أن كأس أمم إفريقيا لعبت هذا العام وبالتالي فرصته أقل، ولكني أرى أن له فرصة العام المقبل".

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مدرب كوت ديفوار: سبب وحيد منع كولر من الفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا هذا العام