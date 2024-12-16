"أنا مصدوم" محمد الشناوي يكشف أسرار خسارة الأهلي أمام باتشوكا.. وحقيقة تسديد ركلة كهربا في غير دوره

كشف محمد الشناوي قائد النادي الأهلي، وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ومنتخب مصر، أسرار خسارة الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي في بطولة إنتركونتيننتال بركلات الترجيح.



وقال محمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "المرحلة المقبلة مهمة للأهلي".



وتابع: "نحتاج الجماهير اللقاء القادم أمام شباب بلوزداد لأن هدفنا هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا من أجل التواجد في بطولة كأس العالم للأندية 2029".

وأضاف: "حتي الآن أنا أشعر بصدمة كبيرة بسبب الخسارة من باتشوكا ولكن ركلات الترجيح ملهاش كبير ".



وشدد: "أحيي لاعبي الأهلي علي ما قدموه خلال المباراة واشكر الجماهير وأقول لهم أننا هدفنا المرحلة المقبلة ( نفرحكم) واعتذر للجميع".

وأوضح: "إحنا في الأهلي في نظام والمدير الفني هو من وضع ترتيب مسددي ركلات الترجيح أمام باتشوكا".

وأكمل: "لدينا نظام في النادي الأهلي بيمشي علي الكبير والصغير سواء الشناوي أو إمام عاشور".

وأردف: "عمري ما همشي من النادي غير عن طريق إدارة النادي، وأنا موجود لآخر يوم في عمري".

واستطرد: "هدفنا أننا نصل لأبعد مدي في بطولة كأس العالم للأندية 2025".

واختتم محمد الشناوي قائد الأهلي حديثه قائلًا: "تركيزنا الحالي في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري".