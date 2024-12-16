وليد صلاح عبداللطيف: جروس هو الأنسب لفريق الزمالك

أكد وليد صلاح عبداللطيف لاعب الزمالك السابق، أن السويسرى جروس لديه تاريخ كبير مع الزمالك وتعشقه الجماهير

وقال وليد صلاح الدين ، لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على قناة الحياة، ان جروس لديه خبرة كبيرة بالأجواء في مصر وهو ما يسهل مهمته مع والتأقلم سريعا مع الفريق.

وواصل وليد صلاح عبداللطيف، لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على قناة الحياة، أنه من النقاط السلبية لجروس أنه يعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين في المباريات بالإضافة إلي عدم ممارسته للتدريب منذ 3 سنوات

وقال وليد صلاح الدين، لديه خبرة كبيرة بالأجواء في مصر وهو ما يسهل مهمته مع الفريق الأبيض والتأقلم سريعا مع الفريق.