وليد صلاح عبداللطيف: جروس هو الأنسب لفريق الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد وليد صلاح عبداللطيف لاعب الزمالك السابق، أن السويسرى جروس لديه تاريخ كبير مع الزمالك وتعشقه الجماهير

وقال وليد صلاح الدين  ، لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على قناة الحياة، ان جروس لديه خبرة كبيرة بالأجواء في مصر وهو ما يسهل مهمته مع  والتأقلم سريعا مع الفريق.

txt

أولى تصريحات أحمد مجدي بعد قيادة الزمالك لتجاوز المصري

txt

أول طلب لجروس في الزمالك.. وجلسة مرتقبة مع عبد الواحد السيد

وواصل وليد صلاح عبداللطيف، لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على قناة الحياة،  أنه من النقاط السلبية لجروس أنه يعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين في المباريات بالإضافة إلي عدم ممارسته للتدريب منذ 3 سنوات

وقال وليد صلاح الدين، لديه خبرة كبيرة بالأجواء في مصر وهو ما يسهل مهمته مع الفريق الأبيض والتأقلم سريعا مع الفريق.

السويسري جروس تصريحات أحمد مجدي جلسة مرتقبة فريق الزمالك وليد صلاح الدين

مواد متعلقة

هشام حنفي: الزمالك يستحق الفوز أمام المصري.. وتوقيت تولى جروس تدريب الفريق جيد

تحت أنظار جروس.. الزمالك يحقق الفوز على المصري البورسعيدي بهدف زيزو وينفرد بصدارة المجموعة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن الشوط الثاني.. شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية

"أنا مصدوم" محمد الشناوي يكشف أسرار خسارة الأهلي أمام باتشوكا.. وحقيقة تسديد ركلة كهربا في غير دوره

محمد الشناوي يعتذر لجماهير الأهلي في أول تعليق بعد هزيمة باتشيكو.. ويكشف سبب مقولة "أنا ماشي"

أول طلب لجروس في الزمالك.. وجلسة مرتقبة مع عبد الواحد السيد

عاجل.. كولر يرفض عودة عبدالقادر إلى الأهلي لهذا السبب

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)