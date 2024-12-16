ياسر عبد الرؤوف: الحكم يحتاج إلى راتب شهري لا يقل عن 100 ألف جنيه لتطوير الأداء وتحقيق الاستقرار

أكد ياسر عبد الرؤوف، رئيس لجنة الحكام السابق، أنه تولى رئاسة اللجنة لمساعدة زملائه وتطوير أداء الحكام، مشيرًا إلى أن الحكم بحاجة إلى راتب شهري لا يقل عن 100 ألف جنيه ليتمكن من التفرغ للعمل بشكل محترف وتحقيق المستوى المطلوب.

وقال ياسر عبد الرؤوف، في لقاء مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "قدمت استقالتي بعد انتخاب مجلس جديد لاتحاد الكرة لاختيار لجنة حكام جديدة، وقررت ترك الأمر للمجلس الجديد دون فرض أي خيارات عليهم".

وأضاف: "لم أكن أهدف للبقاء، لأن مهمتي كانت قصيرة الأمد، وهي لمدة 30 يومًا فقط في إطار المجلس السابق، وسأستقيل بعد هذه الفترة لمنح المجلس الجديد حرية الاختيار سواء كان ذلك بحكم محلي أو دولي. كنت أعلم أن فترة رئاستي للجنة لن تطول".

وتابع: "وافقت على رئاسة لجنة الحكام لمساعدة الزملاء، ولم يتم توقيع عقد لي لأن المجلس السابق كان سيستقيل بعد شهر، وأشكر الشركة المتحدة وقناة أون تايم على منح الفرصة لإدارة اللجنة خلال تلك الفترة".

وأوضح: "أؤيد الاستعانة بخبير أجنبي للتطوير، لكنه يجب أن يتولى إدارة اللجنة بالكامل وليس فقط للإشراف، حيث يجب أن يكون مسؤولًا عن اختيار الحكام ومحاسبًا على ذلك. مشاكل التحكيم ستظل مستمرة ما لم يتم تغيير الفكر الإداري للجنة الحكام، مع ضرورة أن يكون رئيس اللجنة لفترة تصل إلى 4 سنوات لضمان الاستقرار."

واختتم: "الحكم يحتاج إلى راتب شهري لا يقل عن 100 ألف جنيه كي يتمكن من التفرغ والتطوير، في حين أن الراتب الحالي 7 آلاف جنيه في المباراة لا يغطي التكاليف الإدارية مثل المواصلات والإقامة والطعام، مما يؤثر على أداء الحكام."