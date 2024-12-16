والد زيزو يسافر لمناقشة عروضه بعد توقف مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن والد أحمد مصطفى زيزو، لاعب وسط الزمالك، سيغادر خلال 3 أيام إلى إحدى الدول العربية لمناقشة عرض جديد لابنه، بعد توقف مفاوضات الزمالك لتجديد عقده.

وقال سيف زاهر خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "والد زيزو سيغادر بعد 3 أيام إلى دولة عربية لمناقشة أحد العروض الجديدة الموجهة لزيزو في الفترة المقبلة".

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وأضاف: "والد زيزو كان قد أكد في وقت سابق أن مسؤولي الزمالك كانوا قريبين من تجديد عقد زيزو، لكنه الآن يحاول التواصل معهم ولم يلقَ أي رد حتى الآن، لذلك سيذهب لمناقشة العروض المقدمة لابنه".

وتابع سيف زاهر: "نحن في مرحلة تنبيه لمسؤولي الزمالك لكي يتحركوا، لأن في يناير المقبل والد زيزو سيكون له الحق في توقيع عقد مع أي نادٍ، بينما زيزو يركز بالكامل على أداءه في الملعب، ويترك الأمور لوالده للتفاوض بشأن مستقبله."

 

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