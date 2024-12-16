ميدو: لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسؤولية وفوز مهم بعد رحيل جوميز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشاد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، بأداء لاعبي الزمالك خلال مباراتهم أمام المصري، مشيرًا إلى أن الفوز كان مهمًا في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال ميدو، خلال مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسؤولية، وقدموا أداءً جيدًا في أول مباراة تحت قيادة الطاقم الجديد بعد رحيل جوزيه جوميز، والفوز في هذا التوقيت مهم للغاية".

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وأضاف: "جروس طلب من أمير عزمى مجاهد للعمل معه لأنه يعرفه جيدًا، وثق فيه نظرًا لخبرته السابقة معه. أمير يمتلك تجربة أكبر الآن وسيكون إضافة كبيرة للجهاز الفني".

وتابع: "الجماهير تعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح الزمالك، ونحن نقدر دعمهم الدائم سواء للفريق أو الإدارة".

واختتم: "تحدثت مع جروس، والراجل على دراية كاملة بكل تفاصيل الفريق، وأتمنى أن تحقق الفترة الحالية نجاحًا، فهو مدرب كبير ويملك شغفًا كبيرًا بالعمل في الزمالك".

 

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