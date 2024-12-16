سيراميكا يستعد لمواجهة الزمالك وسط تركيز على نقاط القوة والضعف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي استعداداته لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري Nile.

وشهد المران تدريبات مكثفة وتقسيمة قوية بين اللاعبين، حيث يسعى الجميع للحصول على مكان في التشكيل الأساسي لمواجهة الزمالك، مع تألق عدة لاعبين ومشاركة جميع اللاعبين باستثناء محمد شكرى الذي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي.

txt

وليد صلاح عبداللطيف: جروس هو الأنسب لفريق الزمالك

txt

موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا مع مودرن فيوتشر بالدوري والقنوات الناقلة

وقام أيمن الرمادي بدراسة أداء الزمالك في مباراة المصري بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية، من أجل وضع خطة تكتيكية تعتمد على نقاط القوة والضعف للقلعة البيضاء.

وطالب الرمادي اللاعبين بنسيان الهزيمة الثقيلة أمام البنك الأهلي في المباراة الماضية، والتركيز على المباراة القادمة أمام الزمالك، حيث يطمح الفريق لحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم في جدول الترتيب.

من جانبه، أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا أن إدارة النادي تدرس استمرار أحمد قندوسي، الذي يلعب على سبيل الإعارة من الأهلي، حيث تم فتح قنوات للتفاوض بشأن استمراره مع الفريق بعد انتهاء مدة الإعارة.

 

ايمن الرمادي دوري Nile زمالك فريق الزمالك فريق سيراميكا مواجهة الزمالك نقاط القوة والضعف

مواد متعلقة

هشام حنفي: الزمالك يستحق الفوز أمام المصري.. وتوقيت تولى جروس تدريب الفريق جيد

أول طلب لجروس في الزمالك.. وجلسة مرتقبة مع عبد الواحد السيد

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

عيد ميلاد ممثل شهير ينتهي بكارثة!

الآن الشوط الثاني.. شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

الأهلي يدرس سياسة جديدة للتعاقدات بنظام الإعارة مع أحقية الشراء

استقالة رئيس الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

سيراميكا يستعد لمواجهة الزمالك وسط تركيز على نقاط القوة والضعف

عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية