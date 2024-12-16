سيراميكا يستعد لمواجهة الزمالك وسط تركيز على نقاط القوة والضعف

يواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي استعداداته لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري Nile.

وشهد المران تدريبات مكثفة وتقسيمة قوية بين اللاعبين، حيث يسعى الجميع للحصول على مكان في التشكيل الأساسي لمواجهة الزمالك، مع تألق عدة لاعبين ومشاركة جميع اللاعبين باستثناء محمد شكرى الذي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي.

وقام أيمن الرمادي بدراسة أداء الزمالك في مباراة المصري بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية، من أجل وضع خطة تكتيكية تعتمد على نقاط القوة والضعف للقلعة البيضاء.

وطالب الرمادي اللاعبين بنسيان الهزيمة الثقيلة أمام البنك الأهلي في المباراة الماضية، والتركيز على المباراة القادمة أمام الزمالك، حيث يطمح الفريق لحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم في جدول الترتيب.

من جانبه، أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا أن إدارة النادي تدرس استمرار أحمد قندوسي، الذي يلعب على سبيل الإعارة من الأهلي، حيث تم فتح قنوات للتفاوض بشأن استمراره مع الفريق بعد انتهاء مدة الإعارة.