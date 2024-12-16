الأهلي يدرس سياسة جديدة للتعاقدات بنظام الإعارة مع أحقية الشراء

يدرس مسئولو النادي الأهلي اتباع سياسة جديدة للتعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بهدف تحسين أداء الفريق وتفادي الأخطاء التي حدثت في الصفقات السابقة.

وتسعى الإدارة للتعاقد مع اللاعبين بنظام الإعارة مع أحقية الشراء، بحيث يمكن تقييمهم بشكل أفضل دون تحمل تكاليف مالية كبيرة منذ البداية.

هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على النادي مع ضمان الاستفادة الفنية من التعاقدات الجديدة.

وشهدت تعاقدات الأهلي الأخيرة عدم ظهور بعض اللاعبين بالشكل المطلوب مثل رضا سليم وأشرف داري وبيرسي تاو، مما دفع إدارة النادي للتفكير في تغيير سياسة التعاقدات لتحقيق الاستقرار الفني.

يستعد الأهلي حاليًا لاستضافة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام يوم الأحد المقبل.