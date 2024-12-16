الإسماعيلي يجهز كمال السيد لمواجهة بيراميدز بعد غياب أحمد عادل عبد المنعم

قرر حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، الدفع بالحارس كمال السيد في التشكيل الأساسي أمام بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويأتي ذلك في ظل غياب أحمد عادل عبد المنعم، حارس الفريق الأساسي، الذي يعاني من إصابة بمزق في العضلة الضامة، مما يجعله غير قادر على المشاركة في مباراة بيراميدز.

بدوره، بدأ أحمد عادل عبد المنعم تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة حرس الحدود بكأس الرابطة.

من جهته، طالب حمد إبراهيم اللاعبين بنسيان خسارة كأس رابطة الأندية أمام حرس الحدود، والتركيز على الاستعداد لمواجهة بيراميدز، والتي تتطلب من الجميع تقديم أداء قوي لتحقيق نتيجة إيجابية.