الإسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز بعد غياب أحمد عادل عبد المنعم للإصابة

أثبتت الأشعة التي أجراها أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى نادي الإسماعيلي، إصابته بمزق في العضلة الضامة، ليغيب عن مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

ومن المقرر أن يبدأ عبد المنعم تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة حرس الحدود بكأس الرابطة.

من جانبه، أغلق حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، صفحة خسارة الفريق أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية، وبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة من دوري Nile، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، حيث يهدف الفريق إلى دراسة نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز وتحقيق نتيجة إيجابية.

وطالب حمد إبراهيم اللاعبين بضرورة التركيز الكامل على الدوري، وتجاوز خسارة كأس رابطة الأندية من أجل تحقيق أداء مميز في المباراة المقبلة أمام بيراميدز.