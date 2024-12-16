اتحاد الكرة يستعد لاعتماد التشكيل الجديد لفروعه لتحسين الأداء الإداري

يستعد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة لعقد اجتماعه المقبل لاعتماد التشكيل الجديد لفروعه، في إطار جهود إعادة هيكلة العمل الإداري وتحسين الأداء في مختلف الفروع.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى التقرير الذي تُعده لجنة مختصة برئاسة محمد الشربيني، وعضوية مصطفى أبو زهرة وأشرف موسى، بإشراف مباشر من رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة.

وتعمل اللجنة على دراسة وضع الفروع الحالية وتقييم أدائها الإداري والتنظيمي، مع إعداد مقترحات تهدف إلى تحسين هيكلية الفروع بما يتناسب مع أهداف اتحاد الكرة في تطوير العمل الكروي على جميع المستويات.

ويهدف الاتحاد إلى تعزيز كفاءة الفروع ودعمها من خلال تحسين آليات التنسيق مع المقر الرئيسي، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم للأندية والمنتخبات المحلية، بما يساهم في تحقيق تقدم ملموس للكرة المصرية.