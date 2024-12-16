إنفانتينو يتوقع تطوير الكرة المصرية على يد مجلس هاني أبو ريدة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، عن رسالة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، خلال تواجدهما في قطر لحضور مباريات كأس العالم للأندية.

وكتب أبو زهرة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلًا: "المهندس هاني أبو ريدة يحظى باحترام كبير من جميع الأطراف في المنظومة الكروية، حيث يواصل تحقيق نجاحات قوية للحفاظ على مكانة مصر في المحافل الدولية".

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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يهنئ هاني أبو ريدة بعد فوزه برئاسه اتحاد الكرة بالتزكية

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فيفا وكاف يهنئان ابو ريدة برئاسة اتحاد الكرة

وأضاف: "إنفانتينو قدم تهنئة خاصة لهاني أبو ريدة ومجلسه، معربًا عن توقعاته بتطور كبير في مستوى الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة تحت قيادة المجلس الجديد".

 

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