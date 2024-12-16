لهذا السبب.. روبي تواصل تصدرها التريند

الفجر الفني
روبي
روبي

خطفت النجمة المصرية روبي الأنظار خلال أحدث حفلاتها الغنائية ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست ساوندستورم" مما جعلها تتصدر ترند جوجل.

 

 وقد شاركت روبي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور التي كشفت عن تفاعل جماهيري كبير مع أدائها، مؤكدة حضورها القوي في عالم الموسيقى.


على صعيد آخر، تواصل روبي ترك بصمتها في الدراما التلفزيونية، حيث تشارك في مسلسل رمضاني جديد بعنوان "جاني في المنام". المسلسل يجمعها بنجوم مثل نيللي كريم، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير

 

 يُنتظر أن يقدم العمل قصة مشوقة تُضاف إلى سلسلة نجاحات روبي الدرامية.

 

آخر أعمال روبي التلفزيونية كان مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وحقق أصداء إيجابية. في هذا العمل، تألقت بجانب كوكبة من النجوم، منهم أحمد رزق ووفاء عامر، وسلطت الضوء على قضايا اجتماعية بجرأة عبر نص الكاتب إبراهيم عيسى.

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