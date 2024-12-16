مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين في جميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري في جميع البطولات، والقنوات الناقلة التي ستقوم بإذاعتها.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

بورنموث ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 1HD.

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت

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موعد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد إنتر ميلان، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على قناة Ad sports premium 1HD.

دوري يلو

الطائي ضد العربي، في تمام الساعة 2:25 عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة 03:25 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة SSC sports 1HD.

أحد ضد العدالة، في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، والساعة 06:15 بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة SSC 1HD.

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