موعد مباراة بونموث ضد وست هام في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، مع نظيره بورنموث، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة بورنموث ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة بورنموث مع نظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة مباراة وست هام يونايتد ضد بورنموث، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ضد وست هام يونايتد

ويمكنكم مشاهدة مباراة بورنموث ضد وست هام يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.