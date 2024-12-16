ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الإثنين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يقدم لكم الفجر الرياضي، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي من خلال السطور التالية، وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يواصل انتصاراته ويتخطى عقبة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

جناح نيوكاسل يونايتد يحسم موقفه من الانضمام إلى ليفربول

حيث من المقرر أن تقام مساء اليوم الإثنين، مباراة قوية بين فريقي وست هام يونايتد ضد بورنموث، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة  

ويواصل فريق ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي؛ برصيد 36 نقطة، ويليه تشيلسي الوصيف برصيد 34 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة

ليفربول، 36 نقطة.
2 تشيلسي، 34 نقطة.
3. آرسنال، 30 نقطة.
4. نوتينجهام فورست، 28 نقطة.
5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.
6. أستون فيلا، 25 نقطة.
7. بورنموث، 24 نقطة.
8. فولهام، 24 نقطة.
9. برايتون، 24 نقطة.
10. توتنهام، 23 نقطة.
11. برينتفورد 23 نقطة. 
12. نيوكاسل يونايتد، 23 نقطة
13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.
14. وست هام، 18 نقطة.
15.كريستال بالاس، 16 نقطة.
16.إيفرتون، 15 نقطة.
17. ليستر سيتي، 14 نقطة.
18. إيبسويتش تاون، 12 نقطة.
19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.
20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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