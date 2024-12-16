شهر رمضان المبارك

شهر رمضان المبارك 2025.. موعد استطلاع الهلال وبداية الشهر الكريم

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شهر رمضان المبارك
شهر رمضان المبارك

تتبقي أيام قليلة على حلول شهر رمضان المبارك 2025، حيث يتنظر العديد من الملايين من المسلمين حول العالم شهر رمضان المبارك كل عام في حالة من الفرح والسرور. 

ومع اقتراب حلول الشهر زاد البحث عن موعد بداية الشهر الكريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر شهر رمضان المبارك هو الشهر التاسع فى السنة القمرية، حيث يهل علينا بعد مرور شهر شعبان. 

وقد فضّله الله -تعالى- هذا الشهر على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وصَوْمِ رَمَضانَ، وحَجِّ البَيْتِ لمن استطاع إليه سبيلًا). 

موعد بداية شهر رمضان المبارك 2025

شهر رمضان المبارك 

ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان نهاية شهر فبراير المقبل، ووفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد الدولي للفلك، سيبدأ شهر رمضان يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025، أو يوم السبت الموافق 1 مارس 2025.

ويفصلنا الآن 74 يومًا على غرة شهر رمضان المبارك 2025، وفقًا للحسابات الفلكية. 

موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2025 

ومن المرتقب أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1446 هـ استعدادًا لإعلان موعد شهر رمضان الرسمي.

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موعد عيد الفطر المبارك 2025

ومن المقرر أن يكون موعد حلول عيد الفطر 2025 يوم 29 مارس 2025، أو يوم 30 مارس 2025، على أن تستطلع دار الإفتاء موعد عيد الفطر المبارك وتحدد موعده الرسمي.

تكون إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 3 أيام متتالية، ليحصل الموظفين والطلاب على إجازة من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بعدد أيام الإجازة. 

أسماء الأشهر الهجرية

شهر رمضان المبارك 

وتتكون السنة الهجرية من 12 شهر وهم كالآتي. 

  1. شهر محرم.
  2. شهر صفر.
  3. شهر ربيع الأول.
  4. شهر ربيع الآخر.
  5. شهر جمادى الأول.
  6. شهر جمادى الآخر.
  7. شهر رجب.
  8. شهر شعبان.
  9. شهر رمضان.
  10. شهر شوال.
  11. شهر ذو القعدة.
  12. شهر ذو الحجة.
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