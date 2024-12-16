العد التنازلي لرمضان 2025: موعد بدء الشهر الفضيل وأبرز التفاصيل

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العد التنازلي لرمضان
العد التنازلي لرمضان 2025: موعد بدء الشهر الفضيل

يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025، والذي يُعد مناسبةً مميزة تمتزج فيها الروحانيات بالإيمان، مع طقوس خاصة تجعل هذا الشهر استثنائيًا عن باقي شهور السنة. هنا نلقي الضوء على أبرز التفاصيل المتعلقة بمواعيد بداية الشهر، وطريقة احتسابها فلكيًا، وأهم الإجازات المرتقبة خلال الشهر الفضيل.

موعد بداية شهر رمضان 2025 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية المبدئية، يُتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ هو السبت، 1 مارس 2025.
وتُستطلع هلال رمضان عبر المراصد الفلكية مساء يوم 29 شعبان 1446 هـ، حيث يتم الإعلان الرسمي عن بداية الشهر بناءً على الرؤية الشرعية للهلال، والتي تعتمد عليها غالبية الدول الإسلامية.

كم يومًا متبقيًا على بداية رمضان؟

مع قرب انتهاء شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هـ، تشير التوقعات إلى أن المتبقي حتى حلول رمضان 2025 أقل من 80 يومًا، ما يجعل العد التنازلي للشهر الفضيل مصدر ترقب واسع.

إجازات شهر رمضان 2025

يتزامن شهر رمضان المبارك مع عدة أيام عطلات أسبوعية، والتي تمنح فرصة أكبر للمسلمين للعبادة والتواصل الاجتماعي. وتشمل الإجازات:

اليومالتاريخ الميلادياليوم الهجري
السبت1 مارس 20251 رمضان 1446
الجمعة7 مارس 20257 رمضان 1446
السبت8 مارس 20258 رمضان 1446
الجمعة14 مارس 202514 رمضان 1446
السبت15 مارس 202515 رمضان 1446
الجمعة21 مارس 202521 رمضان 1446
السبت22 مارس 202522 رمضان 1446
الجمعة28 مارس 202528 رمضان 1446
السبت29 مارس 202529 رمضان 1446

موعد عيد الفطر 2025

حسب التقديرات الفلكية، يُرتقب أن يكون عيد الفطر المبارك لعام 1446 هـ يوم الأحد، 30 مارس 2025. ومن المتوقع أن تعلن الجهات المختصة رسميًا عدد أيام الإجازة الممنوحة بهذه المناسبة.

لماذا يُعد رمضان مميزًا؟

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، ويتمتع بمكانة عظيمة لدى المسلمين؛ فقد فرض الله صيامه عليهم كأحد أركان الإسلام الخمسة. جاء ذلك في قوله تعالى:

«شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ...» (البقرة: 185).

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"بُنِيَ الإسلامُ على خَمسٍ: شهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وحجِّ البيتِ، وصومِ رمضانَ".

الأشهر الهجرية وترتيبها

الأشهر الهجرية وترتيبها

تتألف السنة الهجرية من 12 شهرًا، تبدأ بشهر المحرّم وتنتهي بشهر ذو الحجة، وترتيبها كالتالي:

  1. المحرم
  2. صفر
  3. ربيع الأول
  4. ربيع الآخر
  5. جمادى الأولى
  6. جمادى الآخرة
  7. رجب
  8. شعبان
  9. رمضان
  10. شوال
  11. ذو القعدة
  12. ذو الحجة
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