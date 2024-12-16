عيد ميلاد ممثل شهير ينتهي بكارثة!

تعرض النجم الأمريكي جيمي فوكس لحادثة غير متوقعة أثناء احتفاله بعيد ميلاده السابع والخمسين، حيث أصيب بجروح في وجهه استدعت تلقي غرز طبية. وقعت الحادثة في مطعم "مستر تشاو" الفاخر بمدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، وشهدت تدخل الشرطة بعد تلقي بلاغ عن وقوع مشاجرة.

وفقًا لمجلة "تي إم زي"، كان فوكس يحتفل بعيد ميلاده مساء الجمعة، 13 ديسمبر، برفقة عائلته وأصدقائه. وخلال الحفل، قام شخص من طاولة مجاورة بإلقاء كوب زجاجي عليه، مما تسبب في إصابته بمنطقة الفم.

وأصدر المتحدث الرسمي باسم فوكس بيانًا قال فيه: "كان جيمي فوكس يحتفل بعيد ميلاده عندما قام شخص من طاولة مجاورة بإلقاء كوب زجاجي عليه، ما أدى إلى إصابته. تلقى غرزًا طبية وهو الآن في مرحلة التعافي. الشرطة تدخلت والقضية باتت قيد التحقيق".

وأفادت مصادر أمنية أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث نحو الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، لكن فوكس كان قد غادر المكان قبل وصولهم. وأُدرج اسمه في تقرير الاعتداء الذي تم تسجيله حول الواقعة.

حتى اللحظة، لم تصدر إدارة شرطة بيفرلي هيلز أو إدارة مطعم "مستر تشاو" أي تعليقات إضافية بشأن الحادثة، بينما يستمر التحقيق في تفاصيل ما حدث.