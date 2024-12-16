يعاني مرض نفسي.. أخ يتعدى على شقيقتة بآلة حادة بمركز المراغة بسوهاج

أستقبلت مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، المدعوة "اسماء " تبلغ من العمر 22 سنه، حاصله على الثانوية، مصابه بجرح قطعى بالرأس، إثر تعدى شقيقها باله حالة، نتيجة مرض نفسى.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المراغه يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول المدعوة "أسماء.ع.ع" 22 سنه حاصله علي الثانوية إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، مصابه جرح قطعي بالرأس وآخر بالظهر ومقيمه بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

افاد والد المصابة المدعو "عبد الناصر.ع.م" 54 سنه موظف ومقيم بذات الناحية، بقيام نجله شقيق المصابة المدعو "أحمد.ع.ع " 19 سنه حاصل علي دبلوم ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي المذكورة بالضرب بآداه حاده " بلطه " محدثًا إصابتها وأضاف بأنه يعاني من مرض نفسي [ عدم إتزان ] تم ضبط المتهم والآداه الستخدمه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.