أحمد حسن راؤول يشارك جمهوره بصورة من أمام الحرم المكي عبر فيسبوك

الفجر الفني
أحمد حسن راؤول
أحمد حسن راؤول

 

شارك الشاعر المصري أحمد حسن راؤول، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له أثناء تأدية مناسك العمرة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. وظهر "راؤول" في الصورة وهو يرتدي ملابس الإحرام، ويقف مبتسمًا أمام الكعبة المشرفة وسط أجواء روحانية تغمر المكان.

وعلق الشاعر على الصورة بكلمات موجزة تعكس شعوره بالامتنان والسكينة قائلاً: "الحمد لله"، مرفقًا إياها برمز القلب وعلامة الدعاء. وسرعان ما لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من محبيه ومتابعيه، حيث انهالت التعليقات التي حملت التهاني والدعوات بقبول العمرة، مؤكدين إعجابهم بمشاركته لهذه اللحظة الروحانية معهم.

 

يُذكر أن أحمد حسن راؤول يعتبر من أبرز الشعراء المعاصرين في الوسط الفني، وله العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة قوية سواء في مجال كتابة الأغاني أو الشعر، حيث تعاون مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

وتأتي هذه المشاركة لتكشف جانبًا روحانيًا وإنسانيًا من حياة الشاعر بعيدًا عن الأضواء الفنية، في خطوة نالت إعجاب جمهوره الذي اعتبرها فرصة للتواصل معه في لحظة خاصة ومميزة.

 

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