رضا عبد العال يكشف سر هزيمة الأهلي ضد باتشوكا

صرّح رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، بأن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، يتحمل المسؤولية الكاملة عن خسارة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي.

وخسر فريق الأهلي أمام نظيره فريق باتشوكا عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 6-5 في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

تصريحات رضا عبد العال

وقال عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: "أرى أن مارسيل كولر كان السبب الرئيسي في هزيمة الأهلي أمام باتشوكا بسبب قراراته الخاطئة خلال المباراة".

وأضاف: "تبديل كولر لوسام أبو علي وحسين الشحات كان قرارًا غير موفق تمامًا، حيث افتقد الفريق اثنين من أهم لاعبيه في المباراة".