تعليق مثير للجدل من رضا عبد العال بشأن تعيين جروس مدربا للزمالك

أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن قرار إدارة نادي الزمالك بالتعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم يعد قرارًا غير موفق.

ومن المقرر أن يتم تعيين كريستيان جروس مدربا لنادي الزمالك خلال الساعات المقبلة، حيث حضر المدرب السويسري مباراة الفريق الأبيض ضد المصري في الكونفدرالية.

تصريحات رضا عبد العال

وأوضح عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: "في رأيي، شخصية جروس لا تناسب نادي الزمالك في الوقت الحالي، ولن يتمكن من تقديم أي إضافة تُذكر للفريق".

وأضاف: "كان من الأفضل أن تتجه إدارة الزمالك للتعاقد مع مدرب أجنبي آخر يتمتع بشخصية قوية تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية بدلًا من إعادة جروس".