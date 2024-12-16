أصابة 3 أشخاص فى مشاجرة على أولوية المرور بمركز جرجا بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالسيطرة على نشوب مشاجرة بمركز جرجا، سبب خلافات على أولية المرور، مما أدى إلى وجود إصابات بين الطرفين.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائره المركز، سبب خلافات على أولية المرور، مما أدى إلى نشوب المشاجرة ووجود إصابات بين الطرفين.

طرفيها كل من طرف أول:-

المدعو "محمود. ه.م" 24 سنه عامل، والمدعو "قناوي. ا. ق" 27 سنه عامل مصابًا رش خرطوش بالعين اليمني.

طرف ثان كل من:-

المدعو" بدر.ا. ا" 17 سنن طالب مصابًا رش خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقله لمستشفي سوهاج العام،نجل عمومته المدعو" مرعي.م. م" 22 سنه عامل مصابًا رش خرطوش بالذراع الأيمن، الطرفان مقيمان بذات الناحية

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول [ السلاح المستخدم ] تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الأول بإحداث الإصابات المشار إليها من السلاح المضبوط بحوزته أثناء إطلاقه أعيرة بالمشاجرة بسبب خلافات علي أولوية المرور بالطريق بذات الناحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.